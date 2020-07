Te województwa dostały najwięcej w ramach tarczy. Co to znaczy dla rynku pracy?

Ekonomiści Credit Agricole pokazali, jaka była wartość pomocy w ramach tarczy finansowej w poszczególnych województwach w odniesieniu do PKB tych województw.

Ekonomiści Credit Agricole odnieśli też zatrudnienie w firmach objętych pomocą do liczby pracujących (według BAEL w 2019 roku). W województwach małopolskim, pomorskim, wielkopolskim oraz śląskim udział zatrudnionych w firmach kształtuje się pomiędzy w przedziale 17-19 proc. Na uwagę zasługuje fakt, iż odsetek pracujących objętych pomocą w województwie mazowieckim jest relatywnie wysoki w stosunku do wartości przyznanych środków w relacji do PKB. W skali całego kraju 15,8 proc. pracujących zostało objętych pomocą w ramach tarczy finansowej.