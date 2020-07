Bezrobocie wzrośnie dwukrotnie i zostanie na dłużej. "NBP kreśli czarny scenariusz"

W ostatnim czasie wskaźnik NAWRU był wyższy niż stopa bezrobocia, ale zmiany na rynku pracy wywołane epidemią sprawiły, że do 2022 roku sytuacja będzie odwrotna, a do końca tego roku bezrobocie wyraźnie go przewyższy. To może oznaczać, że skończył się czas podwyżek i dyktowania warunków przez pracowników. I to na dłużej.