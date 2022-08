Ten kraj może być ratunkiem dla Europy. Wystarczy, że zwiększy dostawy gazu

Według danych izraelskiego ministerstwa energii produkcja gazu w kraju (rok do roku) wzrosła do 10,85 mld metrów sześc. Jednocześnie o 35 proc. (do 4,59 mld metrów sześc.) wzrósł eksport surowca do sąsiednich krajów.

Izrael zwiększa wydobycie

Większość dodatkowego wolumenu gazu pochodzi ze złóż Tamar i Lewiatan, położonych we wschodniej części Morza Śródziemnego, których eksploatacja pozwoliła krajowi na osiągnięcie większej niezależności energetycznej i znaczących wpływów do budżetu.

Izrael zwiększa wydobycie ze względu na wysokie zapotrzebowanie na surowiec w Europie, która w wyniku wojny w Ukrainie szuka alternatywnych do rosyjskiego kierunków dostaw.

W czerwcu Izrael podpisał z Egiptem i Unią Europejską protokół uzgodnień (memorandum of understanding) w sprawie zwiększenia produkcji i eksportu gazu. Będzie on najpierw przesyłany do Egiptu, który już teraz jest największym odbiorcą izraelskiego surowca, a następnie reeksportowany do UE.

Jak podaje Bloomberg, początkowe przesyły gazu do UE w ramach umowy trójstronnej nie będą zapewne znaczące, jednak porozumienie pozwoli zaspokoić część europejskich potrzeb w nadchodzących latach, kiedy izraelskie wydobycie będzie wzrastać.

Według cytowanej przez agencję minister energii Izraela Karine Elharrar, sprzedaż gazu do Europy prawdopodobnie wzrośnie, kiedy rozpocznie się wydobycie ze złóż Karisz. Ambicjom tym sprzeciwia się jednak Liban, który zaprotestował przeciwko wysłaniu przez Izrael pływającej platformy wydobywczej w pobliże spornej granicy morskiej między dwoma krajami.

Gaz ziemny w Europie drożeje

W środę po południu gaz ziemny w holenderskim hubie TTF zdrożał o 10 proc., osiągając rekordowe 297 euro za MWh. Kontrakty październikowe są wyceniane na 303 euro za MWh, o 11 proc. wyżej, natomiast listopadowe - na 306 euro, o 11 proc. więcej. Rok temu w sierpniu za MWh gazu w hubie TTF trzeba było zapłacić 27 euro.

Konsekwencje rekordowych cen gazu już widać. Należąca do PKN Orlen włocławska spółka Anwil podjęła we wtorek decyzję o tymczasowym wstrzymaniu produkcji nawozów azotowych. Należące do Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy ograniczyły produkcję amoniaku, a wcześniej całkowicie wstrzymały produkcję melaminy.

Choć minister rolnictwa uspokaja, to rolnicy już alarmują, że nawozów na rynku zaczyna brakować, a jak są to drogie. Jeżeli sytuacja się nie poprawi, to konsekwencją tego może być jeszcze droższa żywność.

