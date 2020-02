Teresa Czerwińska kandydatką na wiceszefa EBI. Nominację potwierdziło Ministerstwo Finansów

Zobacz też: Centralny Port Komunikacyjny. Oferty dla mieszkańców Baranowa do końca roku

- Europejski Bank Inwestycyjny jest największym na świecie bankiem rozwojowym i partnerem o znaczeniu strategicznym dla Polski. Jestem zaszczycona nominacją na stanowisko wiceprezesa EBI. Wybór przedstawiciela Polski będzie oznaczał wzrost pozycji naszego kraju w zarządzie EBI, co będzie świadczyć o docenieniu naszego kraju na arenie międzynarodowej - powiedziała Czerwińska, cytowana w przesłanej PAP Biznes przez biuro prasowe NBP wypowiedzi.

- Do czasu zakończenia głosowania wśród państw członkowskich i ewentualnego powołania całkowicie poświęcam się bieżącej pracy w NBP - dodała.

Europejski Bank Inwestycyjny zapewnia środki finansowe na projekty, które przyczynią się do osiągnięcia celów w Unii Europejskiej. Odpowiada za projekty realizowane zarówno w UE, jak i poza jej granicami. Na ich realizację udziela kredytów na preferencyjnych warunkach.

MF dwa lata czyniło starania do tego, by Teresa Czerwińska mogła zasiąść w zarządzie EBI - podaje "Dziennik Gazeta Prawna". Negocjacje resort prowadził z przedstawicielami europejskich stolic i narodowych parlamentów. Musiało też dojść do zmiany przepisów oraz statutu EBI.