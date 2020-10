Test na koronawirusa za 869 zł. Pokazał paragon i pyta o badania ministrów

Gosv 35 min. temu zgłoś do moderacji 82 5 Odpowiedz

Jak się nie ma objawów to po co się testować? To tak jak ktoś bez objawów choroby chce wykonać rezonans, usg, czy PET to musi prywatnie zapłacić. Jak nie ma kontaktu z zakażonym i nie ma objawów nie warto się testować. A tak na marginesie, jaki był wynik?