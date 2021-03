Testy na przeciwciała COVID-19 także w sieci Lidl. Wkrótce trafią do sprzedaży

Lidl reaguje na akcję Biedronki . Jak ustalił money.pl, sieć dyskontów, tropem największej konkurencji, również planuje wprowadzić do swojej oferty testy, które wykażą obecność przeciwciał, czyli pozwolą ustalić, czy przechorowało się COVID-19.

- Wsłuchując się w potrzeby naszych klientów, również planujemy wprowadzić testy na COVID-19 do oferty Lidl Polska. Zapraszamy do śledzenia naszej oferty produktów na naszej stronie internetowej - powiedziała money.pl Aleksandra Robaszkiewicz, w sieci dyskontów odpowiedzialna za komunikację.

Co więcej, Lidl rozważa nie tylko wprowadzenie testów serologicznych, czyli wykrywających przeciwciała, ale także tych, które wykrywają obecność COVID-19 jeszcze w trakcie choroby.

Wcześniej w piątek właściciel sieci handlowej Biedronka poinformował, że wprowadza do swojej oferty testy na przeciwciała COVID-19 firmy Primacovid. Będzie można je kupić za 49,99 zł. Jeden klient będzie mógł jednak zakupić jednorazowo maksymalnie 3 sztuki testu.

Testy w Biedronkach będzie można kupić od poniedziałku 15 marca. Kiedy trafią do sklepów Lidl? - Wprowadzimy je najszybciej jak się da. Trudno powiedzieć, czy to tydzień czy dwa - mówi nam anonimowo przedstawiciel sieci Lidl Polska. Jak dodaje, cena ma być zbliżona do tej u konkurencji.