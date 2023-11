To będzie najkrócej urzędujący minister finansów w historii. "Podjął szarżę"

Mateusz Morawiecki w poniedziałek odsłonił karty i przedstawił skład swojego nowego gabinetu . Premier ma teraz dwa tygodnie na uzyskanie wotum zaufania. O to jednak może być trudno. Klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości ma bowiem 191 głosów (trzech posłów Kukiz'15, którzy weszli parlamentu z list PiS, zdecydowali się powołać własne koło). Potrzebuje natomiast 231 do uzyskania większości zapewniającej rządy.

Nowy minister finansów. Padnie rekord urzędowania

Wspomnieliśmy jednak wcześniej, że nowy gabinet PiS najprawdopodobniej nie uzyska wotum zaufania. A to oznacza, że misja polityka w resorcie finansów zakończy się już za dwa tygodnie. To oznacza, że będzie on najkrócej urzędującym ministrem finansów w historii III Rzeczpospolitej, na co zwrócił uwagę na X były szef MF.