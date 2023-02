To koniec spokoju. Ceny wynajmu mieszkań ponownie rosną

Z raportu Expandera i Rentier.io wynika, że w styczniu na portalach internetowych przybyło ofert wynajmu mieszkań. Dzięki temu liczba unikalnych, aktywnych ogłoszeń badanych przez autorów raportu w 16 miastach wróciła do przedwojennego poziomu 29 tysięcy ofert.

"Przypomnijmy, że ogromny napływ imigrantów z Ukrainy sprawił, że wiosną ubiegłego roku liczba ogłoszeń o wynajmie spadła o ponad 40 proc.To sprawiło, że stawki wystrzeliły o 14 proc. w ciągu zaledwie dwóch miesięcy, a później nadal powoli rosły. Choć liczba ogłoszeń wróciła do normy, to koszty najmu już nie - czytamy w raporcie

Zobacz także: Program Money.pl 09.01 | Co czeka rynek nieruchomości w 2023 roku

W porównaniu do stycznia 2022 r. ceny najmu wzrosły we wszystkich analizowanych miastach bez wyjątku. Przeciętny wzrost wynosi 25 proc. Jeśli chodzi o konkretne miasta, to najbardziej zdrożał najem w Krakowie (35 proc.). Natomiast najmniejszy wzrost eksperci Expandera i Rentier.io odnotowali w Szczecinie i Częstochowie (po 13 proc.)