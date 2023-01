Skok cen za wynajem. Polska w czubie Europy

Polska znalazła się na drugim miejscu w Unii Europejskiej pod względem wzrostu cen za wynajem mieszkań. Tak wynika z wyliczeń ekspertów portalu rynekpierwotny.pl na podstawie danych Eurostatu. Obserwatorzy wskazują, że spory wpływ na to ma napływ uchodźców do Polski. Ich pojawienie się doprowadziło do skurczenia się rynku wynajmu.