Coraz mniej Polaków stać na kredyt hipoteczny. Do gry wkraczają fundusze

O sprawie pisze Wyborcza.biz i powołuje się na dane portalu RynekPierwotny.pl. Wynika z nich, że we wrześniu w siedmiu największych miastach deweloperom udało się sprzedać 2615 r. Co prawda to wynik lepszy o 6 proc. w porównaniu z sierpniem, ale nieporównywalny do września 2021 r., kiedy to udało się znaleźć chętnych na 4270 mieszkań.