To nie czas na storczyki. Branża kwiatowa wyhamowała i apeluje o pomoc

Minister wyraził na antenie RMF FM przekonanie, że choć eksport płodów rolnych ucierpiał z powodu obostrzeń na granicach i zawirowań na rynku transportowym, to z czasem sytuacja się unormuje. "To pewne, że zapotrzebowanie na żywność na świcie w sytuacji zarazy epidemii będzie trwało, ponieważ ludzie muszą jeść i żywność jest dobrem podstawowym" - zauważył.

Kilka dni temu Polski Związek Ogrodniczy w liście do ministra Ardanowskiego apelował o podjęcie działań w związku z koronawirusem. Organizacja wyjaśniła, że ograniczenie ruchu na granicy oraz handlu w kraju spowodował, że handel roślinami ozdobnymi się załamał.

"Z dnia na dzień całkowicie załamał się rynek sprzedaży roślin ozdobnych, które nie mogą być magazynowane i sprzedane w terminie późniejszym" – napisano w wystosowanym do ministra liście.

Minister został również poproszony o komentarz w sprawie niskich zasiłków, który wypłacany jest rolnikom, którzy nie mogą pracować, gdy sprawują opiekę nad dzieckiem w wieku do lat ośmiu lub przebywają na kwarantannie. Ardanowski powiedział wprost, że niskie składki płacone na KRUS nie dają możliwości zaproponowania wyższych zasiłków.

- W mediach padła propozycja działacza chłopskiego, by wypłacać po 50 zł dziennie. Też mało, ale już to by wymagało podniesienia składki na KRUS o prawie 100 zł miesięcznie - z 42 na sto czterdzieści parę złotych. Ten wirus przeorze wszystko, również systemy zabezpieczenia społecznego i rolnicy będą musieli zdecydować, czy chcą płacić wyższe składki, a może jakoś inaczej różnicować ich wysokość w zależności od wielkości gospodarstwa - powiedział minister.