To nie koniec wzrostów cen żywności. Kiedy możemy spodziewać się szczytu?

Tak będzie drożała żywność

Podkreśliła, że choć później ceny zboża spadały, to jednak nadal rosną ceny pasz. A to przyczyni się do wzrostu cen mięsa, tak samo, jak inflacja i koszty pracy. Trzeba też pamiętać, że od Nowego Roku nie obowiązuje tarcza antyinflacyjna na energię i gaz, a to np. zwiększy ceny nawozów.