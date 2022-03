Tonąca Rosja chwyta się brzytwy. Na Unii Europejskiej na razie nie robi to wrażenia

Kontrsankcje nie zabolały Unii Europejskiej

W przełożeniu na liczy: wartość przywozu do UE towarów objętych kontrsankcjami w 2020 r. stanowiły ponad 2,5 mld dolarów - wynika z danych Banku Światowego . To zaledwie 0,12 proc. całego unijnego importu zewnętrznego.

Takie sankcje mogłyby mogło uderzyć w Europę

Najmocniej w gospodarki państw członkowskich uderzyłby jednak obowiązek rozliczeń w rublach dostaw gazu. Taką decyzję Władimir Putin podjął 23 marca , a ma to na celu umocnienie waluty rosyjskiej. Wiadomo jednak, że do tego rozwiązania nie dostosują się największe gospodarki świata, gdyż państwa zasiadające w radzie G7 jednogłośnie opowiedziały się przeciwko takiemu rozwiązaniu .

Jedno jest pewne: jeżeli Rosja rzeczywiście doprowadzi do wdrożenia takiego rozwiązania, to pogorszy to sytuację na rynku gazu, która już dziś jest daleka od stabilności. Ośrodek Studiów Wschodnich w analizie "Gaz za ruble" wskazał, że w 2021 r. do UE popłynęło około 145 mld m sześc. gazu z Rosji. Tak przynajmniej wynika z danych rosyjskiej służby celnej.