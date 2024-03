Turecki bank centralny zaskoczył. Eksperci szukają przyczyn

Turecki bank centralny zaskoczył rynki finansowe, podnosząc główną stopę procentową z 45 do 50 proc. Ruch ten nastąpił zaledwie dwa miesiące po tym, jak bank ogłosił zakończenie cyklu zacieśniania polityki pieniężnej. Decyzja tureckich władz monetarnych jest też skrajnie odmienna od tej, którą również w czwartek podjęli Szwajcarzy.

Turecki bank centralny podnosi stopy procentowe. Przyczyny?

Jak zauważa Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl, ponownie komplikująca się sytuacja ekonomiczna zmusiła władze monetarne do podwyżki stóp tuż przed przypadającymi na koniec marca lokalnymi wyborami .

Spirala słabości się nakręca

Zdaniem Sawickiego spirala dobrze znanych słabości, takich jak pędząca inflacja, słabnąca waluta i drenaż rezerw walutowych w obliczu wyhamowania napływu kapitału, rozkręciła się ostatnio ponownie , zagrażając kolejnym kryzysowym epizodem. "Z dnia na dzień stawało się coraz bardziej ewidentne, że terapia szokowa pod postacią podniesienia od wyborów prezydenckich z maja ub.r. kosztu pieniądza z 8,5 do 45 proc. nie wystarczy, by szybko zapanować nad groźnymi nierównowagami, które narastały w trakcie lat podążania ścieżką nieodpowiedzialnej, nieortodoksyjnej polityki fiskalnej i monetarnej" - ocenia analityk Cinkciarz.pl.

Jak wskazuje, lira przed dzisiejszą podwyżką w marcu traciła w relacji do dolara 3,8 proc. i zmierzała do najsilniejszego miesięcznego wzrostu od czerwca ub.r., gdy turecka waluta straciła aż 25 proc. "Wzrosty USD/TRY były coraz trudniejsze do opanowania i hamowania mimo ostrych podwyżek stóp i zacieśniania kolejnych regulacji o charakterze makroprudencjalnym" - zauważa Sawicki.