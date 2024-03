Turecki bank centralny zrobił coś nieoczekiwanego. Wbrew własnym sugestiom

Decyzję tureckich władz skomentowali eksperci PKO Research. "Stopy procentowe w Turcji jednak rosną, choć miały pozostać bez zmian, a cykl podwyżek miał zostać zakończony. Bank centralny podniósł stopę bazową o 500pb, do 50 proc. i ma nadzieje, że więcej podwyżek nie będzie koniecznych do opanowania inflacji. Co go do tego skłoniło? Przede wszystkim silniejsza od oczekiwań uporczywość inflacji (głównie w usługach i żywności)" - czytamy w komentarzu.