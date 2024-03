Historyczna decyzja Banku Japonii. Koniec ery

Bank Japonii (BOJ) podniósł we wtorek główną stopę procentową z minus 0,1 proc. do przedziału 0-0,1 proc. To pierwsza podwyżka od 2007 roku i zakończenie ery ujemnych stóp, które obowiązywały w Japonii jako ostatnim kraju na świecie. Decyzja okazała się bardziej jastrzębia, niż oczekiwali eksperci.