Sygnał ostrzegawczy od banku Japonii. Pierwszy raz od dekad oprocentowanie może wzrosnąć ponad 2 proc.

Agencja Bloomberg zwraca uwagę na wywiad, którego udzielił nowy szef Banku Japonii Kazuo Ueda. Pierwsze, na co trzeba zwrócić uwagę, jak zauważają w swoim komentarzu eksperci XTB, to fakt, że rozmowa została opublikowana w jednej z najpopularniejszych gazet - Yomiuri. Nie w prasie branżowej. To w Japonii rzadkość.

Możliwe zmiany dla kredytobiorców w Japonii

Japonia. Stopy procentowe mogą wzrosnąć

Obecnie główna stopa wynosi -0,10 proc., natomiast ostatnie podwyżki miały miejsce tuż przed globalnym kryzysem finansowym w latach 2007-2008, choć jednocześnie nie były to duże ruchy patrząc na ostatnie cykle zacieśniania polityki monetarnej na całym świecie. Wobec tego nawet jeśli teraz doszłoby do podwyżki do zerowej stopy, to późniejsze ruchy najprawdopodobniej nie były zbyt wielkie. Sam rynek wycenia całe 25 punktów bazowych ruchu do lipca przyszłego roku.