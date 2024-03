Obniżka stóp procentowych jeszcze w tym roku? Członek RPP: "niecierpliwie czekam"

Zobacz także: Wakacje kredytowe do poprawki. "Jakaś wymówka"

Kiedy obniżka stóp procentowych?

A jaka będzie przestrzeń do cięcia stóp w 2025 r.? " Chciałbym, żeby to było minimalnie 100 pb. lub więcej " – odpisał Czesław Janczyk.

"Niecierpliwie czekam na możliwość głosowania za obniżką stóp"

Mamy realnie dodatnie stopy procentowe

Wiesław Janczyk zauważył, że wyższa inflacja bazowa od konsumenckiej to problem nie tylko polski, ale także i wielu innych gospodarek. Zaznaczył, że cel NBP (2,5 proc. z możliwością odchyłu o 1 pp. w górę lub w dół) dotyczy wskaźnika konsumenckiego. Uzyskanie go – według najnowszej projekcji do 2026 r. – w całym horyzoncie czasowym jest na poziomie, który można uznać za satysfakcjonujący.