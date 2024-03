Tych mieszkań nie wykupisz? Rząd szykuje zmiany

Społeczne budownictwo czynszowe (SBC) t o program wspierający rozwój budownictwa mieszkaniowego na wynajem oraz spółdzielczego lokatorskiego. Głównym jego celem jest poprawa dostępności mieszkań. Program SBC skierowany jest do towarzystw budownictwa społecznego, spółdzielni mieszkaniowych i spółek gminnych.

Zmiany w mieszkaniówce

Kredyt mieszkaniowy "na start"

Nowy kredyt mieszkaniowy "na start" zastąpi m.in. program Bezpieczny kredyt 2 proc. Będzie to wsparcie finansowe w formie dopłat do rat kredytowych, z wyższą pomocą kierowaną w szczególności do rodzin z dziećmi. Zachowana zostanie także możliwość udzielenia przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty części kredytu.