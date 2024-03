Jest projekt "Mieszkania na start". Znamy szczegóły rządowego programu

Na początku 2024 r. koalicja rządząca zadecydowała o wygaszeniu programu poprzedniej władzy, czyli "Bezpieczny kredyt 2 proc.". Powodem tej decyzji było wyczerpanie się puli pieniędzy przeznaczonej na dofinansowanie kredytów hipotecznych.

Prace nad nową propozycją ruszyły od stycznia. Teraz poznaliśmy szczegóły programu, którego autorem jest minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman. Rząd planuje przyjąć projekt w drugim kwartale roku. Teraz opublikowano go w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Projekt ustawy ma być odpowiedzią m.in. na: "ograniczenie dostępności do kredytów hipotecznych na zakup mieszkania dla osób o umiarkowanych dochodach, spowodowane utrzymywaniem się wysokiego poziomu stóp procentowych".

"Mieszkanie na start". Założenia programu

Kredytobiorcy kwalifikujący się do uzyskania pomocy finansowej mają otrzymać wsparcie w formie dopłat do rat. Wyższa pomoc zostanie skierowana do wieloosobowych gospodarstw domowych, w szczególności rodzin z dziećmi.

Wysokość dopłaty do rat będzie uzależniona od liczby dzieci znajdujących się w gospodarstwie domowym - od 1,5 proc. dla gospodarstw domowych, w których skład nie wchodzi żadne dziecko do 0 proc. dla gospodarstw domowych z co najmniej trójką dzieci

Zachowana również zostanie możliwość udzielenia przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty części kredytu.

Program "Mieszkanie na start" ma zostać poszerzony o kredyt konsumencki zaciągnięty na sfinansowanie partycypacji lokatora w kosztach budowy lokalu mieszkalnego. Chodzi o społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM), towarzystwo budownictwa społecznego (TBS) albo na wkład mieszkaniowy w spółdzielni mieszkaniowej.

Dodatkowo możliwość zaciągnięcia kredytu z dopłatami do rat uzyskają rodziny posiadające co najmniej troje dzieci, także w przypadku, gdy nabywana nieruchomość nie jest pierwszym mieszkaniem czy domem kredytobiorcy.

"Mieszkanie na start". Propozycje programu:

Kredyt hipoteczny na pierwsze własne mieszkanie (w przypadku rodzin z co najmniej 3 dzieci również na zakup lub budowę mieszkania bez konieczności spełnienia tego warunku) będzie udzielany w złotym, na okres co najmniej 15 lat. Stopa oprocentowania na poziomie stałym na okres 60 miesięcy;

(w przypadku rodzin z co najmniej 3 dzieci również na zakup lub budowę mieszkania bez konieczności spełnienia tego warunku) będzie udzielany w złotym, na okres co najmniej 15 lat. Stopa oprocentowania na poziomie stałym na okres 60 miesięcy; w przypadku kredytu udzielonego w ramach programu jako kredyt konsumencki na sfinansowanie partycypacji lub wkładu mieszkaniowego okres spłaty kredytu nie będzie mógł być krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 15 lat;

możliwość uzyskania gwarancji spłaty części kredytu udzielonej przez BGK (do łącznej kwoty wkładu własnego kredytobiorcy i objętej gwarancją części kredytu hipotecznego nie wyższej niż 200 tys. zł), również w stosunku do kredytu mieszkaniowego będącego kredytem konsumenckim zaciągniętym w celu sfinansowania wkładu mieszkaniowego lub partycypacji w kosztach budowy lokalu w społecznych zasobach mieszkaniowych;

(do łącznej kwoty wkładu własnego kredytobiorcy i objętej gwarancją części kredytu hipotecznego nie wyższej niż 200 tys. zł), również w stosunku do kredytu mieszkaniowego będącego kredytem konsumenckim zaciągniętym w celu sfinansowania wkładu mieszkaniowego lub partycypacji w kosztach budowy lokalu w społecznych zasobach mieszkaniowych; wysokość dopłaty do rat będzie uzależniona od liczby dzieci znajdujących się w gospodarstwie domowym - od 1,5 proc. dla gospodarstw domowych, w których skład nie wchodzi żadne dziecko do 0 proc. dla gospodarstw domowych z co najmniej trójką dzieci;

- od 1,5 proc. dla gospodarstw domowych, w których skład nie wchodzi żadne dziecko do 0 proc. dla gospodarstw domowych z co najmniej trójką dzieci; stopa 0 proc. na partycypację lub wkład mieszkaniowy;

wprowadzony zostanie limit wieku dla singla wynoszący 35 lat; Podkreśla się, że wprowadzone zostaną dodatkowe rozwiązania i kryteria uprawniające do uzyskania wsparcia. Zostanie określona wysokość dochodów gospodarstwa domowego kredytobiorcy uprawniająca do zaciągnięcia mieszkaniowego kredytu hipotecznego z dopłatami do rat oraz maksymalna kwota części kapitału zaciągniętego kredytu, od której będą naliczane dopłaty do rat kredytu mieszkaniowego.

100 tys. kredytów

Projekt wprowadzi również zmiany w ustawie o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Zakłada się zwiększenie w latach 2024-2032 roczne kwoty maksymalnego limitu wydatków budżetu państwa przekazywanych do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego z przeznaczeniem na dopłaty do rat bezpiecznych kredytów.

"Proponuje się podwyższenie kwot maksymalnych limitów wydatków budżetu państwa w stopniu dającym możliwość przyjęcia w ustawach budżetowych takich kwot zasilenia Rządowego Funduszu Mieszkaniowego, który dawał będzie możliwość udzielenia w latach 2024-2025 łącznie ok. 100 tys. kredytów" - czytamy. Ta liczba obowiązuje przy założeniu, że przeciętna kwota udzielonego kredytu w każdym z lat realizacji programu wynosi 410 tys. zł.

Ponadto projekt zakłada utworzenie centralnej bazy danych, w której gromadzone będą bieżące informacje o liczbie transakcji i cenach transakcyjnych na rynku mieszkaniowym.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

mieszkania kredyty nieruchomości

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.