UE na ratunek mieszkalnictwa. Włodzimierz Czarzasty: chcemy europejskiego funduszu

Mieszkania. Europejski fundusz mieszkaniowy to nowy pomysł Lewicy

Wicemarszałek Sejmu podkreślał, że "Lewica jest formacją, która wprowadziła Polskę do Unii Europejskiej" i spytał co by było, gdyby Polska nie była w UE, ale też co Bruksela da nowemu pokoleniu, które nie pamięta, co się działo w Polsce przed wejściem do UE.