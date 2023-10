Ukraina ma wielki problem. Brakuje milionów pracowników

Ukraina szuka milionów rąk do pracy

Zgodnie z danymi ukraińskiej strony z ofertami pracy Work.ua, w ostatnim czasie liczba aktywnych osób poszukujących pracy w Ukrainie stopniowo maleje. Jednocześnie wzrasta liczba nowych wakatów. "Biznes, który dostosował się do warunków wojny i zwiększył wielkość produkcji, zaczyna tworzyć więcej miejsc pracy. Jednak ze względu na zmniejszenie liczby osób poszukujących pracy, stanowiska te są trudniejsze do obsadzenia" - dodaje "Ukraińska Prawda". Specjalistów szuka się tygodniami, a nawet miesiącami, co jest problematyczne szczególnie w przemyśle obronnym .

Odbudowa fabryki? "Kto tam będzie pracować?"

Media zadają już pytania dotyczące odbudowy kraju po wojnie, co pochłonie setki miliardów dolarów. "Po co odbudowywać fabrykę, w której nie ma, kto pracować? Po co odbudowywać miasto, w którym nie ma, kto mieszkać? Kto będzie budował, jeśli liczba ludności drastycznie spadnie w porównaniu do czasów sprzed wojny?" - czytamy. Do tego dochodzi kryzys demograficzny, co doprowadzi do redukcji armii, co "będzie nieuniknione w warunkach zmniejszania się liczby ludności i konieczności wypełniania obowiązków socjalnych wobec emerytów".