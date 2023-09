Putin będzie chciał dokończyć to, co zaczął zimą. "Wojna na wyniszczenie"

- Przygotujcie generatory prądu, kto może niech go kupi przed zimą - apelował do społeczeństwa Wołodymyr Kurytkyj, prezes zarządu państwowego ukraińskiego operatora Ukrenergo, podczas konferencji prasowej w Charkowie w ostatnich dniach lipca.

Ukraina szykuje się do kolejnego etapu wojny. Kijów nie ma wątpliwości, że Rosja wróci do niszczenia infrastruktury energetycznej kraju, gdy tylko skończy się lato i zrobi się chłodniej.

Rosja od października 2022 r. do marca 2023 r. prowadziła zmasowane ataki rakietowe na infrastrukturę krytyczną , a przede wszystkim na sieci przesyłowe i elektrownie.

Mając tego świadomość, Ukraina gromadzi w podziemnych magazynach gaz. Zapasy wynoszą około 9 mld m sześc., a więc około 30 proc. pojemności magazynów. Według Kamila Lipińskiego, analityka klimatu i energii Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE), są one w tym momencie wystarczające i ukraiński import tego surowca będzie bardzo niewielki. Naftogaz, ukraińska firma z sektora energetycznego, uruchomił bowiem 11 nowych studni gazu ziemnego, co zwiększa krajowe wydobycie na około 19 mld m sześc. Pokryje więc roczną konsumpcję (ok. 19,7 mld m sześc.).