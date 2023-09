Ukraina składa skargę na Polskę. Jest odpowiedź rządu

"Wniosek Ukrainy jest obecnie przedmiotem analizy. Pierwszym etapem procesu są konsultacje między stronami. Dalsze działanie Polski będzie zgodne z odpowiednimi procedurami WTO , w ramach których cały proces może potrwać ok. 15 miesięcy i będzie wymagał angażowania dużych sił i środków ze strony wszystkich uczestników sporu" - napisał minister Telus w oświadczeniu.

Kijów złożył skargę na Polskę. Jest odpowiedź

W oświadczeniu dodano, że zboże z Ukrainy powinno trafiać do państw, do których trafiało przed rozpoczęciem rosyjskiej agresji, w tym do tych najbardziej potrzebujących, a nie na rynki państw ościennych.