Ukraina trzykrotnie zwiększyła produkcję uzbrojenia

W ocenie majora Tanela Tatsiego, dowódcy wojsk artyleryjskich armii Estonii, to właśnie niedobory pocisków artyleryjskich i przeciwlotniczych zmusiły w połowie lutego ukraińską armię do wycofania się z Awdijiwki w obwodzie donieckim.

Pieniądze z UE dla Ukrainy

Premier Ukrainy Denys Szmyhal poinformował, że przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapewniła go, iż pierwsza transza nowej pomocy dla Ukrainy w wysokości 4,5 mld euro zostanie przekazana w marcu. Pieniądze te będą pochodzić z nowego pakietu w wysokości 50 mld euro.

Wojna w Ukrainie trwa dwa lata

W rosyjskiej inwazji na Ukrainę zginęło ponad 10 tys. cywilów, co najmniej dwa razy tylu zostało rannych, a kilkanaście milionów Ukraińców zostało zmuszonych do ucieczki. Zablokowane dostawy ukraińskiego zboża spowodowały kryzys żywnościowy w najbiedniejszych regionach świata. Wywołany wojną kryzys energetyczny doprowadził do podwyżek cen w wielu krajach.