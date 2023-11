Ukraina zacieśnia system podatkowy. Zapowiada rejestr eksporterów żywności

Ukraina uszczelnia system

Polska domaga się od Ukrainy uszczelnienia systemu

15 września wygasło rozporządzenie Komisji Europejskiej z maja, które dotyczyło zakazu importu: pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do pięciu państw przygranicznych ( Bułgarii , Węgier , Polski, Rumunii i Słowacji ). KE postanowiła znieść to embargo z uwagi na solidarność z państwem walczącym z Rosją i wobec faktu, że Rosja zawiesiła tzw. porozumienie zbożowe .

Polska dyplomacja poinformowała też we wrześniu inne kraje członkowskie, że Ukraina nie spełniła deklaracji złożonych Komisji Europejskiej ws. eksportu zboża. Ukraina zobowiązała się, że do 15 września wprowadzi efektywne mechanizmy ograniczające napływ zboża i do przedstawienia do 18 września regulacji prawnej rozwiązującej problem. Jednak zdaniem Polski nie zrobiła ani jednego, ani drugiego.