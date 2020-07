Ukraińcy chcą wrócić do Polski. Są gotowi nawet na kwarantannę

Dane te dotyczą okresu od 15 marca, czyli dnia "zamknięcia" granic, do 15 maja. Nie wszystkie te osoby to pracownicy, którzy opuścili polski rynek pracy. W tej grupie znaleźli się także obywatele, dla których Polska była tylko krajem tranzytowym.

Według najnowszego badania OTTO Work Force, przeprowadzonego na grupie 500 byłych pracowników tymczasowych z Ukrainy, główne powody powrotu do ojczyzny to utrata pracy (39 proc.) oraz niewiedza co przyniosą najbliższe dni, tygodnie (36 proc.). Kolejnym czynnikiem często wskazywanym przez ankietowanych jest sugerowanie się opiniami znajomych, którzy postanowili wrócić na Ukrainę.

Co drugi pracownik, 52 proc., po powrocie na Ukrainę znalazł zatrudnienie na rodzimym rynku pracy. Spośród badanych 33 proc. wskazało, że nie udało im się podjąć pracy na Ukrainie, a 15 proc. przyznało, że nie szukało jeszcze zatrudnienia w kraju ojczystym. Mimo tego, aż 70 proc. pracowników z Ukrainy rozważa powrót do Polski w najbliższym czasie.

W związku z epidemią Covid-19 cudzoziemców, spoza Unii Europejskiej, przekraczających polską granicę nadal obowiązuje 14-dniowa kwarantanna. Pracownicy z Ukrainy, którzy przyjeżdżają teraz do pracy muszą przez dwa tygodnie utrzymać się na własny koszt, a do pierwszej wypłaty może minąć kolejny miesiąc.

- Obserwujemy coraz większe zainteresowanie Ukraińców powrotem do pracy w Polsce. Potwierdzają to też wyniki raportu, które wskazują, że 70 proc. badanych rozważa powrót do Polski w najbliższym czasie - wyjaśnia Tomasz Dudek. - Proces wyjazdu opóźnia jednak wciąż obowiązująca w Polsce kwarantanna. 45 proc. respondentów deklaruje gotowość do przejścia kwarantanny, ale mamy też duży odsetek osób, które nie zdecydują się na izolację oraz takich, które nie podjęły jeszcze decyzji. Należy także pamiętać, że część Ukraińców, pracujących u nas w oparciu o paszporty biometryczne, może przebywać w Polsce tylko trzy miesiące. Dla nich dwa tygodnie kwarantanny znacząco wpływają na obniżenie potencjalnego zarobku w Polsce.