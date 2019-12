Ukraińcy w Polsce. Połowa z nich jest gotowa opuścić nasz kraj

W tegorocznej edycji raportu OTTO Work Force Polska, który ma pokazać opinię pracowników z Ukrainy na temat zatrudnienia nad Wisłą, wynika, że opuszczenie Polski rozważa 52 pkt proc. ankietowanych. To wzrost w porównaniu z poprzednią edycją raportu, w którym wyjazd z naszego kraju deklarowało 37 pkt proc.

Skąd taka zmiana nastrojów? Przede wszystkim z zapowiedzi liberalizacji niemieckich przepisów dot. pracy imigrantów , które wejdą w życie od 1 stycznia 2020 roku. To właśnie tam chce wyjechać aż 70 proc. ankietowanych. Jednak eksperci tworzący raport wskazują, że zderzenie Ukraińców z warunkami zatrudnienia u naszych zachodnich sąsiadów, może być bolesne.

– Niemiecki rząd, otwierając swój rynek, postawił jednocześnie przed pracownikami spoza Unii Europejskiej wysokie wymagania tj. posiadanie udokumentowanych, uznanych przez niemiecki urząd, kwalifikacji zawodowych oraz znajomość języka niemieckiego co najmniej na poziomie B1. Nie będzie również możliwości zatrudnienia przez agencję pracy tymczasowej, która przecież ułatwia cudzoziemcom przejście przez wszelkie formalności, a nawet zakwaterowanie – tłumaczy, cytowany w raporcie, Tomasz Dudek, Dyrektor Zarządzający OTTO Work Force Polska.

Tomasz Dudek jednocześnie wskazuje, że to ostatecznie może wyjechać znacznie mniej Ukraińców, niż wskazują badania.

Ukraińcy z Polski chcą wyjeżdżać. Wybiorą albo powrót do kraju, albo zarobki w Niemczech

Gdzie jeszcze badani chcieliby wyemigrować z Polski? Co trzeci rozważa wyjazd do Czech – nasz sąsiad wprowadził programy, które ułatwiają znalezienie zatrudnienia dla pracowników spoza Unii Europejskiej. Natomiast co czwarty zastanawia się nad znalezieniem pracy w Holandii.