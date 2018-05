Komisja Europejska ogłosiła wielkość budżetu. Polska straci miliardy

Fot. EMMANUEL DUNAND Polska dostanie dużo mniej od Unii, ale i tak pozostanie liderem funduszy

W ramach funduszu spójności Polska dostanie w kolejnej perspektywie budżetowej 64 mld euro. To oznacza obniżkę o 20 proc. w porównaniu do obecnego budżetu. Polska pozostanie jednak największym beneficjentem eurofunduszy.

Podobnie jak w przypadku wcześniejszych budżetów unijnych, wypłaty z funduszu spójności mają mieć związek z bogactwem poszczególnych regionów. Pojawiły się jednak nowe kryteria - na przykład bezrobocie wśród ludzi młodych oraz poziom lokalnych szkół.

O nowym budżecie poinformowali przedstawiciele KE na specjalnej konferencji. W nowej perspektywie budżetowej, a więc w latach 2021-2027, do Polski z funduszy ma trafić 64,69 mld euro. To oznacza, że mimo cięć, pozostaniemy największymi beneficjentami programu. Stracimy 20 procent w porównaniu do obecnej perspektywy, a to oznacza o 24 mld mniej z unijnej kasy.

Rząd dogada się z Unią? "Morawiecki gra z nią w kulki". Zobacz wideo:



Całkowity budżet na politykę spójności dla całej UE w nowej perspektywie ma wynieść 373 mld euro po uwzględnieniu inflacji.

Poza Polską, sporo z unijnej kasy na politykę spójności mają dostać Włochy oraz Hiszpania. Do tego pierwszego kraju ma trafić 38,5 mld euro, a do drugiego - nieco ponad 34 mld.

