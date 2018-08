Polska i inne kraje naszego regionu gonią Starą Europę. Różnice w zarobkach najniższe od 30 lat

Fot. Adam Burakowski/REPORTER/EAST NEWS Przez ostatnie 10 lat sporo się Polakom polepszyło

Nierówności w dochodach mieszkańców unijnych krajów spadły do poziomu notowanego ostatni raz w latach 80. Po wzroście rozwarstwienia spowodowanym kryzysem ekonomicznym, teraz sytuacja wyraźnie się poprawia.

Takie są wnioski z badania przeprowadzonego przez brukselski think-tank Bruegel - pisze wtorkowy "Dziennik Gazeta Prawna".

Największy wpływ na to, że rozwarstwienie się zmniejsza, mają wzrosty dochodów w Polsce i w innych krajach, które dołączyły do Unii w tym samym czasie, co my - albo później.

W 2007 roku spośród 10 procent mieszkańców UE o najniższych zarobkach co czwarty pochodził z Polski, a co trzeci z Rumunii. Natomiast w 2016 roku Polaków w tej grupie było już tylko 12 procent, a Rumunów - 26 procent.

Z kolei wśród 10 procent najlepiej zarabiających obywateli UE w 2007 roku było tylko 0,76 proc. Polaków, a w 2016 roku odsetek ten podskoczył do 1,5 proc.

"Statystycznie rzecz ujmując, na terenie całej Unii osoby o najniższych zarobkach gonią klasę średnią" - podsumował autor badania Zsolt Darvas. Nierówności w UE spadły obecnie do poziomu z końca lat 80., czyli w czasie, kiedy jeszcze nikomu z naszego regionu nie śniło się wejście do Wspólnoty.

