Urządzenie wykrywające SARS-CoV-2 z oddechu. Prezydent Andrzej Duda mówi o dumie

- To jest urządzenie, które wykrywa COVID z oddechu oraz z innych substancji w ciągu mniej niż 10 sekund - nie krył satysfakcji prezydent. - To jest rewolucja i chcę wyrazić radość, że to polski produkt - dodał.

Na briefingu obecny był także prezes ML System Dawid Cycoń. Podkreślał on, że jeżeli urządzenie trafi do masowej produkcji, to może zrewolucjonizować podejście społeczeństw i państw do pandemii i obostrzeń.