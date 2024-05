Ustawa mobilizacyjna w Ukrainie sieje postrach wśród polskich firm. O co chodzi?

Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła ustawę o mobilizacji. Dokument przewiduje szereg zmian w obecnej procedurze rekrutacji do ukraińskiego wojska, m.in. rozszerzając uprawnienia władz do wydawania wezwań przez internet.

Ustawa mobilizacyjna. Oto możliwe konsekwencje

Zgodnie z ustawą obywatele Ukrainy między 18. a 60. rokiem życia, zarejestrowani do służby wojskowej, muszą zaktualizować swoje dane w elektronicznym systemie. Mają na to 60 dni. Oprócz tego wiek poboru został obniżony z 27 do 25 lat, wykreślono też przepis o demobilizacji żołnierzy po 36 miesiącach służby w czasie wojny obronnej z Rosją.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Nagrody Money.pl 2024

W polskich firmach zatrudniających obywateli Ukrainy zmiany te wywołują obawy przed utratą pracowników ze względu na ryzyko ich wyjazdu lub ryzyko utraty uprawnień -przekonują w najnowszym raporcie eksperci banku Citi Handlowy.

"Potencjalne konsekwencje mogą być istotne. Według statystyk Eurostat liczba ukraińskich obywateli w wieku 18-64 lat (wiek zbliżony do poborowego) przebywających w Polsce i objętych tzw. tymczasową ochroną to około 130 tys. Do tego należałoby doliczyć niemal 400 tys. mężczyzn z Ukrainy, którzy byli zarejestrowani w systemach ZUS przed wybuchem wojny. W sumie daje to ponad pół miliona osób, a więc 3 proc. wszystkich pracujących w Polsce. Dla niektórych sektorów – np. budownictwa lub transportu – udział byłby znacznie większy" - wyliczają ekonomiści banku Citi Handlowy.

Eksperci przekonują, że to, czy ukraińska ustawa mobilizacyjna będzie miała wpływ na rynki pracy w UE, będzie uzależnione od stanowiska rządów krajów UE.

"Rozważając potencjalne scenariusze, dużo bardziej prawdopodobne wydaje się stopniowe zmienianie polityk na poziomie UE tak, aby pobyt uchodźców w UE stał się relatywnie mniej korzystny niż dotychczas. Byłoby to zgodne z kierunkiem już prowadzonych rozmów. Tego typu rozwiązanie mogłoby polegać na przykład na wycofywaniu programów wsparcia dla uchodźców i zapewne miałoby realny wpływ na ewentualne przepływy migracyjne najwcześniej w 2025 roku" - czytamy w raporcie przygotowanym przez Citi Handlowy.

Ukraińcy z Polski trafią na front?

Konsulaty Ukrainy wstrzymały świadczenie usług dla mężczyzn w wieku poborowym - informowały w kwietniu media.

Szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba zapowiedział, że mężczyźni zarówno w kraju, jak i za granicą powinni być równo traktowani wobec poboru. Przebywanie za granicą nie zwalnia z obowiązków wobec kraju - wskazał.

Zdaniem Agaty Bzdyń, radczyni prawnej, specjalizującej się w prawach człowieka, przedstawiciele Ukrainy nawet nie będą musieli naciskać na nasze władze, żeby te deportowały Ukraińców w wieku poborowym. Stanie się to niejako automatycznie, bo "jeżeli ktoś nie ma ważnego dokumentu podróży, no to powrót do jego państwa macierzystego będzie po prostu nakazany" – powiedziała i ponownie podkreśliła, że na pewno w jakiś sposób uderzy to w naszą gospodarkę, gdyż "pracuje w niej wielu mężczyzn z Ukrainy".

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

gospodarka ukraina firma

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.