Via Baltica. Kolejny przetarg na budowę. GDDKiA szuka wykonawcy 19 km odcinka

Na stronie GDDKiA pojawiło się ogłoszenie na ponowny przetarg odcinka drogi S61 o długości ok. 19 km. Zainteresowane firmy mogą złożyć ofertę do 20 września. Generalna Dyrekcja planuje wybierać nowego realizatora inwestycji do końca roku.

(WP.PL) (Fot: GDDKiA)

"Zadaniem nowego wykonawcy będzie zaprojektowanie i wybudowanie węzła Podborze na obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej (skrzyżowanie S8 z powstającą S61) oraz odcinka S61 od tego węzła do węzła Śniadowo (bez węzła). W sumie realizacja obejmie 19,4 km drogi ekspresowej S61 oraz 3 km drogi ekspresowej S8" - poinformował rzecznik GDDKiA Jan Krynicki, cytowany przez ISBnews.

Od nowego wykonawcy Generalna Dyrekcja będzie wymagała, aby prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie ukończył nie później, niż 39 miesięcy po zawarciu umowy. Podkreślono przy tym, że o ile czas zimowy (tj. 15 grudnia-15 marca) wlicza się w etap projektowania, o tyle nie wlicza się w czas realizacji.

Zobacz także: Zastanawiasz się, dlaczego polskie budowy dróg stoją w weekend? Ekspert wyjaśnia

To drugi przetarg na ten odcinek – za pierwszym razem wygrało go konsorcjum z liderem Rubau Polska. GDDKiA odstąpiło jednak od umowy. W swoim komunikacie tłumaczy się z tej decyzji niedotrzymaniem terminów przez wykonawcę.

"Pierwszy etap, czyli prace projektowe, miały zakończyć się do 30 listopada 2018 r. złożeniem wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Wniosek nie został złożony do chwili odstąpienia od umowy, co oznaczało, że dotrzymanie pozostałych terminów realizacji odcinka, łącznie z datą zakończenia robót przypadająca na 30 listopada 2020 r., stało się niemożliwe" – podano w komunikacie.

NIK: korki na autostradach i ekspresówkach częściowo z winy GDDKiA

GDDKiA dodała, że w tym wypadku konsorcjum "nie pozostawiło wyboru" i dlatego podjęta została decyzja o odstąpieniu od umowy. Jan Krynicki poinformował, że obecnie odcinek Podborze-Śniadowo jest jedynym odcinkiem Via Baltica, który wciąż nie ma zezwolenia wojewody na realizację inwestycji drogowej.

Kilka dni wcześniej Generalna Dyrekcja ogłosiła nowy przetarg na projekt i budowę drogi ekspresowej S61 od obwodnicy Suwałk do granicy z Litwą w Budzisku. To również jest fragment przyszłej trasy Via Baltica, która docelowo ma łączyć kraje nadbałtyckie z Europą Zachodnią.

Via Baltica bez wykonawcy. Robotnicy schodzą z dróg, nie ma komu budować

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące