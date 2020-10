W Europie solidne przyhamowanie. W USA biznes ma się dobrze

W tym tygodniu poznaliśmy dwa ważne wskaźniki: indeks PMI dla usług w strefie euro, a także w USA. Publikowany co miesiąc indeks PMI opiera się na ankietach przeprowadzonych wśród kadry kierowniczej firm usługowych. Menadżerowie odpowiadają anonimowo na pytania o zamówienia, sprzedaż, zatrudnienie czy ceny. Dodatkowo poznaliśmy także odczyt indeksu ISM w USA, który w podobny sposób obrazuje zmiany ogólnej aktywności tego segmentu gospodarki.

Wnioski? Wygląda na to, że biznes w USA radzi sobie nieźle: – W porównaniu z sierpniem, praktycznie nie pojawiają się głosy mówiące o niepewności związanej z COVID-19 jako przeszkodzie w rozwoju biznesu – zauważają ekonomiści z mBanku.

Odczyty indeksów poniżej 50 pkt. oznaczają spadek aktywności sektora usługowego w stosunku do miesiąca poprzedniego. Im wskaźnik niższy, tym gorzej. Odczyt powyżej poziomu 50 pkt. oznacza wzrost aktywności sektora usługowego w stosunku do miesiąca poprzedniego.

W USA wskaźnik ISM w usługach wzrosła we wrześniu czwarty miesiąc z rzędu osiągając 57,8 pkt. Wynik ten jest zdecydowanie lepszy od oczekiwań, rynek obstawiał bowiem spadek. Natomiast wskaźnik PMI we wrześniu lekko spadł (do 54,6 pkt.), ale utrzymał się powyżej 50 pkt.