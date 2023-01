W pandemii zarobili dwa razy więcej niż reszta populacji. "Prześcignęli najśmielsze marzenia"

Polak 23 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Lewaki potrafią tylko podatkować. To droga do nikąd. Co z tego, że zabiorą pracującym i rozdadzą plebsowi? Ci którzy potrafili i chcieli zarobić dalej będą zarabiać (przekupią polityków,kupią lobbystów), a plebs dalej będzie płynął rynsztokiem napędzany łatwym pieniądzem. Potrzebne są uczciwe zasady wynagradzania i opodatkowania.