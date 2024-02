W piątek blokady dróg w całej Polsce. "Nasza cierpliwość się wyczerpała"

Apis 14 min. temu zgłoś do moderacji 6 3 Odpowiedz

Jeden sukces rolnicy już osiągnęli,,, Unia Europejska wycofała się z pomysłu zakazu używania pestycydów,,,, będziemy dalej jeść truciznę,,,, brawo ,,,, jak nasze dzieci zachorują na raka,,, to co im powiemy ,,, że popieraliśmy to bo tak chcieli rolnicy ,,,, bo to przecież dla nich większe zyski ,,,, super,,,, naród dalej sterowany ,,,,👍