Umowa handlowa UE z Ukrainą. Będą ograniczenia

O kwoty na te 3 wrażliwe, ukraińskie artykuły od początku zabiegał minister rolnictwa Czesław Siekierski oraz komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego. Co warte podkreślenia - Wojciechowski, który jest nominatem rządu PiS , współpracował w tej sprawie z Siekierskim - informuje Katarzyna Szymańska-Borginon, korespondentka radia RMF FM w Brukseli.

Umowa handlowa z UE. Oto założenia

"Ursula von der Leyen mimo nacisków Kijowa - nie chciała przed wyborami do Paramentu Europejskiego zrażać do siebie europejskich rolników, którzy są tradycyjnym elektoratem Europejskiej Partii Ludowej, z której wywodzi się szefowa KE" - informuje RMF FM.

Problem ze zbożem z Ukrainy

Minister rolnictwa Węgier Istvan Nagy poinformował, że wraz ministrami rolnictwa Bułgarii, Polski, Rumunii i Słowacji napisał list do Dombrovskisa oraz Janusza Wojciechowskiego, komisarza UE ds. rolnictwa, w którym domagają się podjęcia działań w celu ograniczenia negatywnego wpływu importu produktów rolnych z Ukrainy na ich rynki.

KE na początku maja wprowadziła zakaz importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do Bułgarii, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji w wyniku porozumienia z tymi krajami w sprawie ukraińskich produktów rolno-spożywczych. Początkowo ograniczenia obowiązywały do 5 czerwca, a następnie zostały przedłużone do połowy września. Embargo zniesiono 15 września na podstawie postanowienia KE.