W tym roku inflacja nie odpuści. Prezes Pekao przedstawia prognozę

Veck 3 min. temu

Inflacja spadnie z powodu wchodzącej wysokiej bazy odniesienia w poszczególnych miesiącach 2022 r. Bo z pewnością ani rząd ani NBP z nią nie walczą! I z pewnością pozostanie z nami wysoka do 2024 a może i dalej. Z drugiej strony co to za pocieszenie że spadnie jak ekipa rządząca tak czy inaczej okrada nas z oszczędności. Sumując inflację za ub. rok i prognozowaną na bieżący to pieniądze przechowywane w domu stracą min. 30% swojej wartości a na lokatach, czy obligacjach będzie to tylko trochę mniej. To jest prawdziwa skala okradania Polaków...