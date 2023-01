VAT na gaz w Polsce jednym z najwyższych w całej UE

"Rzeczpospolita" zwraca uwagę, że niemal we wszystkich krajach UE stawki podatku VAT na gaz są niższe od tej obowiązującej w Polsce (23 proc.) . "W Słowenii stawka VAT na gaz wynosi 9,5 proc., w Bułgarii, Estonii, Irlandii – 9 proc., w Niemczech, Luksemburgu – 7 proc., w Grecji, Belgii, Austrii – 6 proc., a we Włoszech, Chorwacji, Hiszpanii i Portugalii – 5 proc. Stawka podatku VAT zbliżona do polskiego poziomu jest w Holandii i na Łotwie, gdzie sięga 21 proc." – wylicza "Rz".

VAT na gaz. Polska w czołówce UE pod względem wysokości stawki podatku

Dziennik dodaje, że choć rząd zamroził ceny gazu na 2023 r. na poziomie z poprzedniego roku, to nie to oznacza uniknięcia wzrostu podwyżek rachunków. W bieżącym roku maksymalna cena zużycia paliw gazowych wynosi 200,17 zł za 1 MWh, jednak VAT wzrósł do poziomu sprzed wprowadzenia tarczy antyinflacyjnej, tj. do 23 proc. "W jej ramach stawka VAT dla gazu ziemnego została obniżona z 23 proc. – najpierw do 8 proc., a potem do 0 proc." – przypomina "Rzeczpospolita".