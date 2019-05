Wakacje z paliwem poniżej 5 zł. Miliardy zostaną w naszych kieszeniach

Ceny światowe spadły w ciągu tygodnia o 3,6 dolara za baryłkę. To daje w przeliczeniu na złote prawie 9 groszy na litrze. Dodać do tego jeszcze 0,4 proc. zysku na kursie dolara i cena ostatecznie powinna spaść o 10 groszy za litr. Kilka miesięcy temu przebity został poziom 5 zł, niestety w górę. Tym razem należy czekać aż cena na stacjach znów pokona ten poziom, tyle że w dół. Ile zaoszczędzimy?

Według danych POPiHN w zeszłym roku sprzedaż detaliczna paliw wyniosła 27 mln m. sześć. Z tego 17 mln stanowił olej napędowy, 6 mln - benzyna, a 4 mln - LPG. Co więcej, konsumpcja paliw wciąż rośnie. W pierwszym kwartale poszła w górę o 3 proc. rok do roku.

Ceny hurtowe oleju napędowego już w piątek były w Orlenie niższe o 10 groszy niż tydzień wcześniej. Spadły do 4,09 zł za litr. Ceny na stacjach utrzymują się jeszcze powyżej 5 zł. Średnia ogólnopolska wyliczona przez e-petrol to 5,24 zł za benzynę Pb95 i 5,19 zł za olej napędowy. Najtańsza benzyna na Orlenie w Łodzi kosztuje równo 5 zł - podaje serwis cenapaliw.pl. Jak widać, 4,99 zł i mniej jest już blisko.

Dziękować Trumpowi?

USA mniej importują

Ponadto rośnie produkcja w USA. Choć liczba platform wiertniczych spadła tam od początku roku z 1083 do 987, to produkcja wzrosła w maju do 12,2 mln baryłek dziennie z 11,7 mln pod koniec ubiegłego roku. Import ropy do USA, który jeszcze rok temu przekraczał 8 mln baryłek dziennie, w maju zszedł poniżej 7 mln baryłek, a w jednym tygodniu kwietnia nawet poniżej 6 mln baryłek - podaje EIA. Taka sytuacja zdarzyła się w tym roku po raz drugi, ale przedtem w 1996 roku.