BM Reflex: Ceny paliw będą stabilne z szansą na spadek w kolejnym tygodniu

W mijającym tygodniu na stacjach odnotowaliśmy kilkugroszowe korekty cen benzyn i oleju napędowego w górę oraz minimalny spadek cen LPG. Średni poziom cen benzyny bezołowiowej 95 wzrósł o 4 gr/l do 5,27 zł/l, oleju napędowego o 2 gr/l do 5,20 zł/l, natomiast średni poziom autogazu to 2,25 zł/l (spadek o 1 gr/l).