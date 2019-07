Walka o kluczowe stanowisko w UE. Von der Leyen obiecuje nowy podatek i praworządność

Zarówno socjaliści, Zieloni, jak i frakcja Odnówmy Europę (powstała po przyłączeniu się członków partii Emmanuela Macrona do Porozumienia Liberałów i Demokratów – red.) nie są zwolennikami Niemki jako kandydatki na szefową KE.

Dlatego też Ursula von der Leyen na ostatniej prostej postanowiła zagrać "va banque" i złożyć frakcjom konkretne obietnice. Do socjalistów i liberałów wysłała listy z wyliczanką pomysłów. W każdym z nich znajdą coś dla siebie.

Zielonych i liberałów przekonać ma obietnica powrotu do planu neutralności klimatycznej, którą blok miałby osiągnąć w 2050 r. Von der Leyen gotowa jest także zaostrzyć politykę ws. ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Obecny poziom to 35 proc. mniej emisji CO2 niż w 1990 r. Niemka sugeruje możliwość podniesienia wskaźnika do 50 lub 55 proc. Pomocny ma w tym być… nowy podatek węglowy nakładany na towary importowane z regionów świata, gdzie regulacje klimatyczne są mniej restrykcyjne niż w UE.