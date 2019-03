Podatek cyfrowy ma przynieść pieniądze na nowe obietnice PiS. Rząd musi przygotować projekt

- Odrzucenie pomysłu oznacza zgodę na to, by reformy podyktowali nam inni - przestrzegał we wtorek komisarz ds. podatków i ceł Pierre Moscovici. - Nasz system podatkowy nie jest dostosowany do XXI wieku. Ciągle opiera się na fizycznej obecności i nie pozwala na uchwycenie efektów cyfryzacji i globalizacji, która się nie zatrzymuje - mówił.