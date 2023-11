Walka o wiatraki. Jest kluczowa zmiana. Beata Szydło reaguje

Ustawa wiatrakowa. Idą zmiany

"Proponuje się, by miejsce budowy elektrowni wiatrowej uzależnić od mocy hałasu , jaki emitują. (...) Wiatraki cichsze będą mogły stanąć bliżej, natomiast te głośniejsze powinny być lokowane znacznie dalej od zabudowań, tak aby nie powodować uciążliwości" - napisano w uzasadnieniu.

Odnosząc się do tego była premier Beata Szydło napisała: "Brawo, Władysław Kosiniak-Kamysz. Pana koledzy z Trzeciej Drogi wnieśli do Sejmu projekt ustawy, zakładający wywłaszczania ludzi pod farmy wiatrowe. Projekt zawiera także zgodę na budowę wiatraków ledwie 300-400 metrów od domów. Mieszkańcy wsi będą za to z pewnością bardzo wdzięczni PSL".