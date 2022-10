Walka z inflacją. Premier szczerze przyznaje co ją podbija

Jan 13 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

To nie wasza polityka zmniejszyła bezrobocie, tylko otwarcie granic na zachód po wstąpieniu do UE. Tam wyjechało i pracuje, kilka milionów Polaków. Pewnie, że jemu inflacja nie przeszkadza, jeszcze na niej zarabia bo za swoje miliony kupił obligacje indeksowane inflacją. On nic nie traci, jeszcze zarabia, a pospolity Polak dostaje oprocentowanie 5-6% i z tego potrącą mu 19%, to zostanie mu 4-4.8%, a inflacja wynosi 17,2%. Gdzie reszta pieniędzy, wy złodzieje, oszuści, nawet śliny szkoda by splunąć na takich ekonomistów. On, wielki Polak dostanie nagrodę Nobla z ekonomii za opracowanie metody walki z inflacją przez drukowanie pustych pieniędzy. Takich to trzeba psami poszczuć i przegonić na 4 wiatry.