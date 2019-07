Warbus nie wyjechał na ulice Lublina, Elbląga i Obornik. Zwołany sztab kryzysowy

- Od godzin porannych uruchomiliśmy specjalny zespół, sztab kryzysowy. Spotykamy się z przewoźnikami, by ustalić, kto może przejąć przewozy po spółce Warbus - mówi w rozmowie z money.pl rzeczniczka ZTM w Lublinie Justyna Góźdź. Jak dodaje, spółka Warbus zapewniała, że do końca sierpnia usługa będzie przez nich realizowana.

- W lutym firma Wabus oświadczyła nam pisemnie, że zaprzestaje realizowania kursów. Perspektywa zakończenia przewozów przez firmę była nam znana, jednak miała świadczyć usługi do końca okresu wakacyjnego. Zaskoczyli nas z dnia na dzień, że ich busy nie wyjadą na ulice miasta - dodaje Justyna Góźdź.

Warbus ma problemy finansowe. Spółka w czwartek nie wyjechała też na ulice Elbląga oraz Obornik w województwie wielkopolskim. Każde z trzech miast informację o tym, że Warbus zawiesza przewozy, otrzymało w środę wieczorem. Spółka winę zrzuca na ZTM w Lublinie, jej władze twierdzą, że nie dostały 6 mln zł z kasy tego miasta za realizację swoich usług, co wpłynęło na utratę płynności finansowej.

Gmina Obroniki na swojej stronie internetowej opublikowała pismo przesłane do niej przez Warbusa. W piśmie czytamy: "Przyczyną zaprzestania świadczenia usług przewozowych jest brak zapłaty za wykonane usługi przewozowe w wysokości 6 milionów złotych na terenie Miasta Lublina przez Gminę Lublin, co doprowadziło do zaburzenia płynności finansowej naszej Spółki i uniemożliwia nam dalsze wykonywanie przewozów".