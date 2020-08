Warszawa na szczycie rankingu. To nie jest dobra wiadomość.

- Polska ze swoją stolicą znalazła się na szczycie tego zestawienia. Ale to nie jest najlepszy wyróżnik, bo pokazuje przepaść miedzy Warszawa a resztą kraju - napisał na Twitterze Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

"Skrajnym przypadkiem dużych gospodarek UE jest Polska. Ci, którzy mieszkają w Warszawie, zarabiają średnio ponad dwukrotnie więcej niż średnia w Polsce - 28 500 euro w porównaniu do 12900 euro. Mieszkańcy najbiedniejszego regionu Polski, województwa lubelskiego, są ponad trzykrotnie bardziej zdominowani gospodarczo przez stolicę" - pisze "Die Welt".

Berlin awansował w rankingu

- Niemcy były jednym z nielicznych krajów na świecie, w którym PKB na mieszkańca w stolicy Niemiec, Berlinie, kształtuje się poniżej średniej krajowej. Zmieniło się to teraz ze względu na imponujący boom gospodarczy Berlina w ostatniej dekadzie - Marcel Fratzscher, ekonomista z Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie.

Nierówności w Polsce

Średnia pensja w województwie mazowieckim to dziś ponad 6 tys. zł brutto, podczas gdy średnia pensja w całym kraju to 5,1 tys. zł. Natomiast w niektórych regionach przeciętne zarobki to tylko ciut powyżej 4 tys. zł. Różnice w dochodach między województwami widać także na "emerytalnej mapie Polski”.