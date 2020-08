Mapa wydatków. Duże różnice, ale jest haczyk

Chodzi o wydatki na towary i usługi konsumpcyjne, czyli na żywność, opłaty za mieszkanie i jego wyposażenie, zdrowie, edukację, łączność czy rekreację i kulturę. Kwota 1201 zł to średnia dla całego kraju, jednak widoczne są istotne różnice w poszczególnych województwach.

Porównując województwo warmińsko-mazurskie z dolnośląskim okazuje się, że różnica w miesięcznych wydatkach wynosi 360 zł. A jest to kwota przypadająca na jedną osobę. W przypadku czteroosobowego gospodarstwa domowego różnica sięga 1440 zł miesięcznie.

Ostatnio pisaliśmy, że różnice zarobków w poszczególnych regionach mogą sięgać nawet 50 proc. Średnia pensja w województwie mazowieckim to dziś ponad 6 tys. zł brutto, podczas gdy średnia pensja w całym kraju to 5,1 tys. zł. Natomiast w niektórych regionach przeciętne zarobki to tylko ciut powyżej 4 tys. zł. Różnice w dochodach między województwami widać także na „emerytalnej mapie Polski”.