Wyniki wyborów a ceny w sklepach. Ta mapa pokazuje, jak bardzo są powiązane

W tym sporze rację ma i jeden, i drugi. A to dlatego, że mówią do innych odbiorców. Dużo zależy od tego, gdzie dana osoba mieszka. W money.pl postanowiliśmy sprawdzić, jak zmieniają się ceny podstawowych artykułów spożywczych w zależności od regionu, w którym się znajdujemy. I czy rzeczywiście Polacy w pierwszej kolejności "głosują portfelem".

Do przygotowania analizy wykorzystujemy Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. Najnowsze dane pochodzą z końca 2019 roku. Ceny porównujemy też z tym, co GUS wyliczył 4 lata wcześniej. Trend będzie więc zauważalny.

Na początek postanowiliśmy sprawdzić, gdzie koszyk złożony ze wszystkich tych produktów kosztuje najwięcej, a gdzie najmniej. Różnica jest spora, bo łączny koszt waha się między 237 a ponad 270 złotych. Za te same produkty!

Co łączy te regiony? W I turze wyborów prezydenckich to właśnie tam Rafał Trzaskowski zdobył najwięcej głosów. I choć mało gdzie pokonał Andrzeja Dudę, to notował tam znacznie lepsze wyniki niż w innych częściach kraju.