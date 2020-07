Warszawa Zachodnia przejdzie remont. Otrzyma podziemną linię tramwajową

Inwestycja przewiduje, że wszystkie perony zostaną zadaszone. Powstaną także ruchome schody i windy windy przystosowane do przewozu wózków i rowerów. Stacja ma zostać również przystosowana dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Oprócz tego na stacji pojawi się kładka, która połączy Wolę i Ochotę. Przejście podziemne natomiast będzie wyższe, szersze i połączone z poczekalnią i kasami.

Wykonawcą generalnego remontu będzie Budimex S.A. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę z tą spółką we wtorek 7 czerwca. Według szacunków ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka przebudowa zagwarantuje 500 miejsc pracy.

W projekt włączyły się także Tramwaje Warszawskie, czego efektem ma być podziemne połączenie tramwajowe do dworca. W komunikacie warszawska spółka poinformowała o nawiązaniu współpracy z PKP. Ze strony stolicy na przebudowę ma trafić 170 mln złotych.

"Wspólna umowa dotyczy przebudowy stacji kolejowej i budowy podziemnego przystanku tramwajowego. Jest to pierwszy etap prac pozwalający w przyszłości na rozszerzenie trasy w kierunku Woli. Wraz z zarządcą infrastruktury kolejowej zbudujemy podziemny przystanek tramwajowy połączony z przejściem podziemnym i dworcem kolejowym. Kolejarze będą także pracowali nad przebudową największej warszawskiej stacji kolejowej" - piszą Tramwaje Warszawskie.

Podziemna trasa o długości ok. 0,5 km będzie przebiegać pod Parkiem Zachodnim. Wyjazd z tunelu znajdzie się na wysokości hotelu Ibis przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. Stamtąd warszawiacy będą mogli przemieścić się do Centrum, na Okęcie lub do pętli Banacha.